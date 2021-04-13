Ученые обнаружили в Анголе штамм коронавируса с 34 мутациями

Группа ученых из университетов Южной Африки, Великобритании, Эфиопии, Бразилии и Анголы обнаружила у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями. Препринт научного исследования опубликован в начале апреля на портале medrxiv.org.

В марте 2021 года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки, собранных в период с июня 2020 года по февраль 2021 года. У трех прибывших из Танзании путешественников, которые сдали тест в середине февраля, ученые обнаружили новый вариант коронавируса. В последовательности РНК этого вируса найдена 31 замена аминокислот (когда место в последовательности кода вируса занимает другая аминокислота), а также три делеции (утери части кода. — РБК). Новый вариант коронавируса получил временное обозначение A. VOI.V2.

«Хотя мы выявили только три случая заболевания этим новым штаммом, это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был обнаружен, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами», — предупреждают ученые.

Новые штаммы коронавируса регулярно появляются во всех странах, некоторые из них, как, например, британский штамм и штамм из ЮАР, более вирулентны. 6 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в международной базе данных содержится почти миллион геномов коронавируса. Например, британский штамм был зафиксирован в 130 странах, штамм из ЮАР — в 80, бразильский — в 45.