Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 77,25 (-0,26) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 91,92 (-0,15) Инвестиции, 13:47
Новые протесты в США после убийства афроамериканца полицейским Общество, 13:56  Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память об умершем враче «Динамо» Спорт, 13:49 Стоимость биткоина впервые в истории превысила $63 тыс. Крипто, 13:46 ПСБ улучшил условия валютно-обменных операций для розничных клиентов Пресс-релиз, 13:45 Президенту «Реала» продлили срок полномочий из-за отсутствия конкурентов Спорт, 13:43 Ученые обнаружили в Анголе штамм коронавируса с 34 мутациями Общество, 13:39 NASA во второй раз перенесло первый полет вертолета на Марсе Технологии и медиа, 13:38 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 13:38 Росавиация оповестила перевозчиков о приостановке полетов в Турцию Бизнес, 13:37 В Москве до конца года достроят 54 проблемных ЖК Недвижимость, 13:35 В «Спартаке» отвергли обвинения в расизме со стороны «Локомотива» Спорт, 13:25 Семь правил заботы о своем иммунитете РБК и Деринат, 13:09 СМИ сообщили о проблемах аптек с феназепамом из-за новых правил Бизнес, 13:07 Джек Ма разбогател на $2,3 млрд вопреки взысканию с Alibaba $2,8 млрд Инвестиции, 12:59
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,1 -0,37% EUR/RUB ₽91,69 -0,52% EUR/USD $1,19 -0,17%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые обнаружили в Анголе штамм коронавируса с 34 мутациями

Группа ученых из университетов Южной Африки, Великобритании, Эфиопии, Бразилии и Анголы обнаружила у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями. Препринт научного исследования опубликован в начале апреля на портале medrxiv.org.

В марте 2021 года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки, собранных в период с июня 2020 года по февраль 2021 года. У трех прибывших из Танзании путешественников, которые сдали тест в середине февраля, ученые обнаружили новый вариант коронавируса. В последовательности РНК этого вируса найдена 31 замена аминокислот (когда место в последовательности кода вируса занимает другая аминокислота), а также три делеции (утери части кода. — РБК). Новый вариант коронавируса получил временное обозначение A. VOI.V2.

«Хотя мы выявили только три случая заболевания этим новым штаммом, это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был обнаружен, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами», — предупреждают ученые.

Новые штаммы коронавируса регулярно появляются во всех странах, некоторые из них, как, например, британский штамм и штамм из ЮАР, более вирулентны. 6 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в международной базе данных содержится почти миллион геномов коронавируса. Например, британский штамм был зафиксирован в 130 странах, штамм из ЮАР — в 80, бразильский — в 45.

Попова заявила о привезенных из Турции штаммах коронавируса
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Анголе зарегистрировано 23 549 случаев заражения COVID-19, 554 человека умерли.

Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Незаменимые есть: последствия суэцкого кризиса для мировой логистики Для банкиров и ботанов. Как Nike создала культ дефицита

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус Ангола Африка новый штамм коронавируса исследование
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,1 -0,37% EUR/RUB ₽91,69 -0,52% EUR/USD $1,19 -0,17%
Материалы по теме
The Lancet оценил тяжесть течения COVID при заражении британским штаммом
Общество
В Турции заявили об одном из самых сложных периодов с начала пандемии
Общество
Ангола, Джибути и Конго зарегистрировали «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter