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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал Бразилию лабораторией по выведению штаммов коронавируса

Фото: Alexandre Schneider / Getty Images
Фото: Alexandre Schneider / Getty Images

Бразилия превратилась в идеальную лабораторию для появления новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом «РИА Новости» сообщил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

По его словам, помимо высокого уровня заболеваемости COVID-19 в стране отсутствует надлежащий санитарный контроль.

«Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — предупредил Альвес.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Эксперт указал на опасность амазонского штамма (P.1), который был выявлен в городе Манаус. После его обнаружения в группу риска стали входить все более молодые люди и беременные женщины.

Еще одним фактором появления мутаций профессор назвал вакцинацию населения. Так, при контакте вируса с вакцинированными людьми могут возникнуть штаммы, пробивающие «щит антител».

В конце апреля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах страны. Речь шла о британском и южноафриканском штаммах.

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Голикова добавила, что Россия мониторит данные по новым вариантам COVID-19 за рубежом. Так, по российским данным, британский штамм коронавируса распространился в 137 странах, южноафриканский — в 85, а бразильский — в 52.

Бразилия новый штамм коронавируса коронавирус
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