Эксперт назвал Бразилию лабораторией по выведению штаммов коронавируса
Бразилия превратилась в идеальную лабораторию для появления новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом «РИА Новости» сообщил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.
По его словам, помимо высокого уровня заболеваемости COVID-19 в стране отсутствует надлежащий санитарный контроль.
«Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — предупредил Альвес.
Эксперт указал на опасность амазонского штамма (P.1), который был выявлен в городе Манаус. После его обнаружения в группу риска стали входить все более молодые люди и беременные женщины.