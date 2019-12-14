Киев допустил ввод миротворцев ООН в Донбасс в случае провала «Минска-2»

Если Россия продолжит «упираться по каждому пункту» минских соглашений, то Киев перейдет к «следующему шагу». На этот счет у Зеленского есть «ряд планов», утверждает глава МИД Украины

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в передаче «Свобода слова» на телеканале «Украина», заявил, что Киев может вернуться к идее ввода миротворческих сил ООН на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Он напомнил, что пока официально за эту идею высказывалась только Россия. Украина этого не делала, так как не является членом Совета Безопасности ООН, уточнил Пристайко. Но, как отметил министр, украинские власти уже начали решать эту проблему в рамках «Минска-2».

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но моей рекомендацией, наверное, будет миротворческая миссия», — сказал он.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса. Пристайко добавил, что предложение Москвы о размещении миротворческих сил только вдоль линии соприкосновения Украине не подходит.