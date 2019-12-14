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Украинский кризис ,  
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Киев допустил ввод миротворцев ООН в Донбасс в случае провала «Минска-2»
Если Россия продолжит «упираться по каждому пункту» минских соглашений, то Киев перейдет к «следующему шагу». На этот счет у Зеленского есть «ряд планов», утверждает глава МИД Украины
Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в передаче «Свобода слова» на телеканале «Украина», заявил, что Киев может вернуться к идее ввода миротворческих сил ООН на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Он напомнил, что пока официально за эту идею высказывалась только Россия. Украина этого не делала, так как не является членом Совета Безопасности ООН, уточнил Пристайко. Но, как отметил министр, украинские власти уже начали решать эту проблему в рамках «Минска-2».

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но моей рекомендацией, наверное, будет миротворческая миссия», — сказал он.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса. Пристайко добавил, что предложение Москвы о размещении миротворческих сил только вдоль линии соприкосновения Украине не подходит.

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Месяц назад глава украинского МИДа уже высказывался по поводу идеи разместить миротворческий контингент в Донбассе. В интервью Би-би-си он заявлял, что у Киева есть видение нескольких возможных вариантов сценариев, альтернативных минскому процессу. «Например, если не «Минск», то нам нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее — миссией по поддержанию мира», — говорил он. Тогда Пристайко отмечал, что параметры и особенности мандата этой миссии могут быть обсуждены на встрече лидеров «нормандской четверки». Саммит в «нормандском формате» состоялся 9 декабря в Париже, однако там эта тема затронута не была.

Возможность ввести международные миротворческие силы в Донбасс обсуждается с 2015 года. Миротворцы ООН не могут войти на его территорию без согласия конфликтующих сторон. Москва считает, что этими сторонами являются Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Однако, по мнению Киева, участницей конфликта также является Россия.

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Киев назвал трех возможных спонсоров миротворческой миссии в Донбассе

В 2017 году российский президент Владимир Путин поддержал введение миротворцев в Донбасс, но только для обеспечения безопасности работающей в районе конфликта миссии ОБСЕ. Президент настаивал, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения между украинскими войсками и силами ДНР и ЛНР. Также Путин говорил, что голубые каски могут появиться там только после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Киев же настаивает на размещении миротворцев на границе Украины и России. Бывший украинский президент Петр Порошенко говорил, что урегулирование конфликта на востоке страны может произойти лишь при условии размещения контингента ООН на всей территории Донбасса.

В сентябре Зеленский положительно высказывался об этой идее. По его словам, он был бы доволен, если бы миротворцы оказались на российско-украинской границе. «Туда я их приглашаю <...> Я не хочу, чтобы на Донбассе был абхазский сценарий, было Приднестровье», — заявлял он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Донбасс, миротворцы ООН
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