Зеленский назвал условия размещения миротворцев на востоке Украины

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что он против ввода миротворцев в Донбасс. Об этом он сообщил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает телеканал ТСН.

«Я не хочу, чтобы на Донбассе был абхазский сценарий, было Приднестровье», — сказал он.

Президент добавил, что он был бы доволен, если бы миротворцы оказались на российско-украинской границе. «Туда я их приглашаю», — отметил он.

Возможность ввести международные миротворческие силы в Донбасс обсуждается с 2015 года. Миротворцы ООН не могут войти на его территорию без согласия конфликтующих сторон. Москва считает, что этими сторонами являются Украина и самопровозглашенные республики региона. Однако, по мнению Киева, участницей конфликта также является Россия.