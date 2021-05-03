Глава ДНР объяснил отсутствие вопроса о миротворцах ООН в повестке

Вопрос миротворческой миссии ООН на Украине сейчас снят с повестки дня, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

«Вообще этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках. Но, а если вернуться к нашей той позиции, когда этот вопрос действительно был в повестке и Украина пыталась эту ситуацию поднимать и обсуждать на разных уровнях, то мы руководствуемся простыми установками, которые тогда мы еще выработали», — сказал Пушилин.

Он напомнил, что ДНР рассматривает ооновских миротворцев только в качестве тех, кто будет обеспечивать безопасность сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. По его мнению, это могло бы поспособствовать установлению мира.

Однако достигнуть компромисса в переговорах с Украиной не удалось, продолжил глава ДНР. Киев, поднимавший вопрос о миротворцах, наверняка видел в этом возможность «зачистить Донбасс», что, по словам Пушилина, не подходит Донбассу.