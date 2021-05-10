В Астраханской области сел на мель следовавший в Иран сухогруз

Сухогруз «Порт Оля-4» сел на мель в северной части Каспийского моря, на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Об этом сообщает главное управление МЧС по Астраханской области.

По данным ведомства, судно следовало из порта Оля в Астраханской области в иранский Амирабад. Сухогруз сел на мель в 2:15 по местному времени (1:15 мск). В результате инцидента никто не пострадал, корпус судна не повредился, загрязнения акватории нет, уточнили в ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что движение судов в районе происшествия приостановлено.

23 марта в Суэцком канале 400-метровый контейнеровоз Ever Given также сел на мель. Он перекрыл движение в узкой части Суэцкого канала. На судне находилось свыше 20 тыс. тяжеловесных контейнеров.