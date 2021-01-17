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Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

Речь идет о грузовом судне Arvin, на борту которого находился экипаж из 15 человек. Морякам удалось эвакуироваться на спасательных шлюпках, ведется операция по их спасению
Турецкое поисково-спасательное судно
Турецкое поисково-спасательное судно (Фото: Turkish Forces / AP)

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

По его словам, турецкая сторона начала операцию по спасению экипажа затонувшего судна. Губернатор отметил, что 15 членов экипажа сейчас находятся в трех спасательных шлюпках. «Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия», — сказал он.

Гюнер сообщил, что власти провинции запросили помощи у гражданских судов. В настоящее время нет новостей о погибших или затонувших спасательных шлюпках, добавил он.

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Фото:Владимир Вяткин / РИА Новости

В заявлении командно-оперативного центра группы береговой охраны Западного Причерноморья, которое приводит Anadolu, говорится, что затонуло грузовое судно Arvin, которое ходит под российским флагом. Из данных мониторингового ресурса Vesselfinder следует, что судно Arvin было построено в 1975 году и ходит под флагом Палау. 30 декабря прошлого года сухогруз находился в порту грузинского города Поти, а 15 января — в порту турецкого города Бартын.

По данным украинского судового реестра, Arvin ходит под флагом Палау, до 2014 года сухогруз состоял в Российском международном реестре судов. В настоящее время управляется одесской фирмой «Тесоро Марин».

В посольстве России в Турции сообщили, что сотрудники дипмиссии выясняют судьбу экипажа российского сухогруза, затонувшего в Черном море. «По предварительным данным, погибших нет», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

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Позднее Гюнер уточнил Anadolu, что три члена экипажа сухогруза были спасены. О судьбе остальных он не сообщил. Источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) заявил «Интерфаксу», что турецкие власти проверяют информацию о гибели двух членов команды Arvin. «Спасенные члены команды сообщили о возможной гибели двоих товарищей. Эта информация будет проверена», — сказал собеседник агентства.

Автор
Михаил Юшков
сухогруз Черное море Турция затонувшее судно
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