Зюганов назвал дату и место похорон бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева

Егор Лигачев (Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС)

Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Одиннадцатого будет, на Троекуровском кладбище. Собирались вначале на родине в Томске, но потом посоветовались, и губернатор звонил, и наша команда. Одиннадцатого мая в 11:00 прощание», — сказал Зюганов.

Лидер коммунистов заявил, что пока не знает, будет ли он присутствовать на похоронах, поскольку день похорон совпал с «отчетом правительства».

Егор Лигачев скончался в возрасте 100 лет 7 мая. Как рассказал сын политика Александр, Лигачев с 5 апреля находился в в Центральной клинической больнице из-за проблем с легкими. Позже его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией.