Зюганов рассказал о роли Лигачева в развитии советской науки

Егор Лигачев (Фото: tomsk.gov.ru)

Глава Коммунистической партии Геннадий Зюганов рассказал РБК о вкладе умершего 7 мая экс-секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева в экономику и политику России. По его словам, Лигачев участвовал в создании научного комплекса в Новосибирске, а также участвовал в создании КПРФ.

«Этот вклад абсолютно материализованный, он сегодня работает на всех нас: Егор Кузьмич стоял у истоков создания Новосибирского отделения Академии наук, там были сконцентрированы лучшие производственно-научные силы, там целый городок, 25 институтов мирового уровня, они и сегодня задают тон нашей науки», — сказал Зюганов. Кроме того, Лигачев «многое делал», чтобы поддерживать оборонный комплекс, добавил глава КПРФ.

По словам Зюганова, Лигачев участвовал в создании КПРФ и принимал меры для поддержки ветеранов.

«Как человек он был очень скромным, очень требовательным, настоящий трудоголик, работал сутками», — сказал политик.