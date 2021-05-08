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Зюганов рассказал о роли Лигачева в развитии советской науки

Егор Лигачев
Егор Лигачев (Фото: tomsk.gov.ru)

Глава Коммунистической партии Геннадий Зюганов рассказал РБК о вкладе умершего 7 мая экс-секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева в экономику и политику России. По его словам, Лигачев участвовал в создании научного комплекса в Новосибирске, а также участвовал в создании КПРФ.

«Этот вклад абсолютно материализованный, он сегодня работает на всех нас: Егор Кузьмич стоял у истоков создания Новосибирского отделения Академии наук, там были сконцентрированы лучшие производственно-научные силы, там целый городок, 25 институтов мирового уровня, они и сегодня задают тон нашей науки», — сказал Зюганов. Кроме того, Лигачев «многое делал», чтобы поддерживать оборонный комплекс, добавил глава КПРФ.

Егор Лигачев: от комсомольца к секретарю ЦК КПСС. Фотогалерея
Фотогалерея 

По словам Зюганова, Лигачев участвовал в создании КПРФ и принимал меры для поддержки ветеранов.

«Как человек он был очень скромным, очень требовательным, настоящий трудоголик, работал сутками», — сказал политик.

Он вспомнил также о ситуации из начала 1980-х, когда сотни поездов застряли из-за замерзания Транссиба. По словам Зюганова, он сам участвовал в операции, в ходе которой в Челябинске спасатели «растаскивали замершие вагоны».

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«Егор Кузьмич возглавлял штаб и действовал очень грамотно и оперативно, энергично. И тогда удалось, по сути, без ущерба для экономики растащить эту замерзшую гигантскую пробку длинной в несколько сотен километров. Он умел организовывать, умел видеть главное, умел заставить отвечать и работать», — заключил Зюганов.

Лигачев родился в 1920 году, и с 1965-го по 1983 годы занимал должность первого секретаря Томского обкома КПСС. Позднее, до 1990 года, он был секретарем ЦК партии. Известной стала его фраза, сказанная в 1988 году в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина: «Борис, ты не прав!».

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