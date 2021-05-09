«Роскосмос» подтвердил падение ступени китайской ракеты в Индийский океан

«Роскосмос» подтвердил информацию о том, что обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» упали в Индийский океан.

«В воскресенье объект вошел в атмосферу Земли и <...> примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», — сообщается в Twitter госкорпорации.

Ранее в госкорпорации ожидали, что обломки ступени китайской ракеты упадут в Тихом океане к востоку от Новой Зеландии. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, именно там находилась «так называемая медиана — среднее значение в интервале вероятностей».

О том, что обломки ступени упали в Индийский океан, ранее сообщили китайские власти. По представленным ими координатам, приводнение произошло неподалеку от Мальдивских островов. Большая часть обломков, как сообщили в КНР, сгорела при входе в атмосферу Земли.