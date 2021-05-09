Обломки ступени китайской ракеты упали в Индийский океан

Обломки ступени китайской ракеты-носителя «Великий поход-5» (Long March 5b, «Чанчжэн-5»), которая в конце апреля вывела на околоземную орбиту базовый модуль будущей китайской модульной космической станции, упали в Индийский океан. Об этом, как передает South China Morning Post, сообщило Китайское управление пилотируемой космической техники.

Обломки вошли в земную атмосферу в 10:24 (5:24 мск). Согласно координатам, которое предоставило управление, приводнение произошло в Индийском океане неподалеку от Мальдивских островов.

Большая часть обломков, по данным китайских властей, сгорела при входе в атмосферу Земли.

Ракета-носитель «Великий поход-5» стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая 29 апреля. Она вывела на околоземную орбиту основной модуль космической станции «Тяньхэ», которую планируется развернуть к 2022 году.