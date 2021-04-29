Китай вывел на орбиту основной модуль национальной космической станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» (Фото: Роман Баландин / ТАСС)

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции. Об этом сообщил телеканал CCTV, который вел трансляцию запуска.

«Миссия по запуску базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая добилась полного успеха», — передает телеканал.

Запуск был произведен на космодроме Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (6:23 мск).

Модуль — самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 м, а диаметр — 4,2 м. В нем будет располагаться жилье космонавтов и центр контроля и управления.