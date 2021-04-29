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Китай вывел на орбиту основной модуль национальной космической станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B»
Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» (Фото: Роман Баландин / ТАСС)

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции. Об этом сообщил телеканал CCTV, который вел трансляцию запуска.

«Миссия по запуску базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая добилась полного успеха», — передает телеканал.

Запуск был произведен на космодроме Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (6:23 мск).

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Модуль — самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 м, а диаметр — 4,2 м. В нем будет располагаться жилье космонавтов и центр контроля и управления.

Модульная станция станет третьей орбитальной станцией Китая, она будет развернута к 2022 году. Предыдущая станция, «Тяньгун-2», была выведена на расчетную орбиту в сентябре 2016 года, а «Тяньгун-1» — в 2011 году. В марте 2019 года «Тяньгун-2» была сведена с орбиты и затоплена.

Китай космос космическая станция «Тяньгун-2»
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