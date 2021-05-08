Синоптики предупредили об угрозе срыва воздушного парада в Москве

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Воздушная часть парада Победы на Красной площади 9 мая может сорваться из-за сложных метеорологических условий. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Воздушная часть Парада под угрозой срыва из-за сложных метеоусловий! Вся надежда только на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы», — рассказал синоптик.

Тишковец пояснил, что в сложившейся обстановке будет отсутствовать визуальный контакт между воздушными судами, из-за чего невозможно будет провести групповые полеты. При этом провести рассеивание облаков будет тоже чрезвычайно сложно, добавил эксперт.

По его словам, на высоте до трех километров от земли прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 35–45 км/ч. Именно в северо-западном секторе надо будет проводить рассеивание облаков реагентами, чтобы спровоцировать преждевременное выпадение осадков, пояснил Тишковец.