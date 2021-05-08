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Синоптики предупредили об угрозе срыва воздушного парада в Москве

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Воздушная часть парада Победы на Красной площади 9 мая может сорваться из-за сложных метеорологических условий. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Воздушная часть Парада под угрозой срыва из-за сложных метеоусловий! Вся надежда только на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы», — рассказал синоптик.

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Тишковец пояснил, что в сложившейся обстановке будет отсутствовать визуальный контакт между воздушными судами, из-за чего невозможно будет провести групповые полеты. При этом провести рассеивание облаков будет тоже чрезвычайно сложно, добавил эксперт.

По его словам, на высоте до трех километров от земли прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 35–45 км/ч. Именно в северо-западном секторе надо будет проводить рассеивание облаков реагентами, чтобы спровоцировать преждевременное выпадение осадков, пояснил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что решение о проведении воздушной части парада будут принимать уже 9 мая, за несколько часов до самого мероприятия на основе полученных метеорологических данных, передает его слова «Интерфакс».

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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«Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», — сказал Вильфанд.

Однако, по его словам, воздушная часть парада все же может в итоге состояться. Вильфанд пояснил, что, несмотря на облачность, высота облаков будет средней и высокой. При этом решающими будут несколько часов перед началом мероприятия.

Ранее Тишковец сообщал о том, что в этом году может оказаться самое дождливое 8 мая за четверть века. По его словам, за сутки может выпасть до 35 мм осадков, что составит две третьих месячной нормы.

Позднее о влиянии плохой погоды на воздушную часть парада Победы говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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