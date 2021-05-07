В Гидрометцентре рассказали о погоде на 9 мая

Погода в Европейской части России 9 мая стремительно улучшится. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«9 мая — такой день, что погода будет улучшаться, причем она будет улучшаться по часам. К вечеру совсем будет комфортная погода», — сказал Вильфанд.

При этом метеоролог отметил, что специалисты будут просчитывать варианты активного влияния на погоду для обеспечения комфортных условий для проведения парада.

«После дождливого 8 мая ночью еще дождь будет наблюдаться... Но днем 9 мая уже преимущественно без осадков, но это днем, а что будет утром, нужно будет по часам считать», — объяснил Вильфанд.

В Гидрометцентре отметили, что в субботу и воскресенье температура в европейской части России будет ниже нормы — примерно плюс 13–14 градусов 8 мая и плюс 11–12 градусов 9 мая. При этом 8 мая ожидаются осадки.