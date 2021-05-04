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Синоптик предупредил о кратковременных дождях на 9 мая в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве и окрестностях 9 мая будет переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«9 мая погоду, по предварительным прогнозам, в Москве и окрестностях будет определять тыловая часть уходящего циклона — это переменная облачность и кратковременные дожди», — сказал Леус.

По словам синоптика, 9 мая в среднем температурный фон будет немного ниже, чем должен быть в это время года. Ночью в Москве от +4 до +6°С, по области от +2 до +7°С, днем +13, +15°С, по области от +11 до +16°С, отмечает Леус.

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе почти во все рабочие дни будет солнечная, преимущественно сухая погода с температурой от +17 до +23°С, а в конце рабочей недели — и до +25°С.

В выходные температура понизится и пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, заключил Леус.

Ранее в пресс-службе московского МЧС предупредили о ветре с порывами до 18 м/с 4 мая с 11:00 до 21:00 мск. Из-за сильных порывов ветра в городе объявлен желтый уровень опасности.

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