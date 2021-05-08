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Синоптики сообщили о самом дождливом 8 мая в Москве за четверть века

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

8 мая в этом году может стать одним из самых дождливых за четверть века. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 1948 года именно для 8 мая нечто подобное было отмечено в метеорологической истории три раза: в 1987 году, тогда было 26,6 мм, в 2017 году, тогда было 26,7 мм, и в этом году. То есть берем последние 73 года и получаем <...>, что подобные дожди происходили в среднем раз в четверть века», — отметил Тишковец.

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На данный момент в столице выпало 7 мм осадков, поясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По прогнозам же Тишковца, сегодня в Москве может пролиться до 28 мм осадков, а в ночь на 9 мая — еще до 6–7 мм, то есть в сумме — 35 мм. По его словам, это 68% месячной нормы, или две трети влаги всего мая. Тишковец добавил, что ночью, с 3:00 до 6:00, есть 30-процентная вероятность выпадения мокрого снега.

Позднякова пояснила, что рекорд для 8 мая был установлен в 1922 году, когда в Москве выпало 35,2 мм осадков. Она полагает, что если сегодня выпадет еще 14 мм, то этот день может войти в пятерку самых дождливых 8 мая за последние 70 лет.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что погода в столице должна улучшиться 9 мая. Там отмечали, что ночь накануне этого дня будет еще дождливая, но днем осадков почти не будет. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что погодные условия в Москве могут повлиять на воздушную часть парада Победы 9 мая.

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