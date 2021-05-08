При атаке на школу для девочек в Кабуле погибли более 30 человек

Фото: Rahmat Gul / AP

В Кабуле, в районе Дашт-и-Барчи, погибли 37 человек и еще 56 ранены в результате нападения на школу для девочек. Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источники в МВД страны. Телеканал Tolo News со ссылкой на официальные данные ведомства сообщает о как минимум 30 убитых и 52 раненых.

По данным источников Tolo News, в школе прогремело три взрыва: сначала взорвалась машина, а затем были запущены две ракеты. Школьный учитель сообщил Tolo News, что большинство погибших — девочки.

Президент страны Ашраф Гани в случившемся обвинил группировку «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) и назвал атаку преступлением против человечности. По его словам, талибы такими действиями тормозят мирный процесс в Афганистане. При этом сам «Талибан» осудил нападение.

В апреле президент США Джозеф Байден объявил о начале вывода американских войск из Афганистана. По его словам, военные достигли в регионе всех поставленных ранее целей. Полностью вывести вооруженные части планируется до 11 сентября. Выводить их американцы и страны НАТО начали уже 29 апреля.