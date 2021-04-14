Талибы отказались от конференций до вывода иностранных сил из Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в России) не будет присутствовать на конференции по вопросу о будущем Афганистана, которая запланирована в этом месяце в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

«До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, [мы] не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану», — заявил представитель «Талибан».

В конце февраля 2020 года США и «Талибан» подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, членов «Талибана» должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Взамен талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязуется освободить 5 тыс. талибов в обмен на освобождение исламистами 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.

С 24 апреля по 4 мая в Стамбуле запланировано проведение конференции по мирному урегулированию в Афганистане. По данным МИД Турции, к участию в саммите были приглашены представители Исламской Республики Афганистан и движения «Талибан».