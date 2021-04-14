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Талибы отказались от конференций до вывода иностранных сил из Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в России) не будет присутствовать на конференции по вопросу о будущем Афганистана, которая запланирована в этом месяце в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

«До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, [мы] не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану», — заявил представитель «Талибан».

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В конце февраля 2020 года США и «Талибан» подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, членов «Талибана» должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Взамен талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязуется освободить 5 тыс. талибов в обмен на освобождение исламистами 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.

С 24 апреля по 4 мая в Стамбуле запланировано проведение конференции по мирному урегулированию в Афганистане. По данным МИД Турции, к участию в саммите были приглашены представители Исламской Республики Афганистан и движения «Талибан».

Однако накануне представитель администрации президента США Джо Байдена объявил, что сроки полного вывода американских войск из Афганистана переносятся. По его словам, это произойдет до 11 сентября вместо ранее намеченного 1 мая.

«Талибан» Афганистан США Джо Байден Турция саммит
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