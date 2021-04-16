Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 76,98 (+1,3) Инвестиции, 15 апр, 13:06
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 92,23 (+1,69) Инвестиции, 15 апр, 13:06
На что обращать внимание при покупке летних шин РБК и Nokian Tyres, 05:21 В Белом доме назвали планы США после ухода из Афганистана Политика, 05:21 МВД назвало самые частые ошибки при сдаче на права по новым правилам Общество, 05:16 В Техасе полицейский застрелил открывшего огонь в аэропорту мужчину Общество, 04:34 СМИ назвали причину отмены прохода кораблей США в Черное море Политика, 04:19 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 04:16 В Роструде назвали способ организовать дополнительный выходной день в мае Общество, 04:02 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 03:34 В Гидрометцентре сообщили о ночных заморозках в апреле Общество, 03:30 В горящем складе на юго-востоке Москвы частично обрушилась кровля Общество, 03:18 СМИ узнали об обысках в выдающих электронные подписи компаниях Бизнес, 03:12 Байден заявил о намерении встретиться с Путиным летом Политика, 02:56 Прибывших из Турции и Танзании предложили повторно тестировать на COVID Общество, 02:30 Байден назвал сложным и нерешенным вопрос «Северного потока — 2» Политика, 01:39
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,33 +0,6% EUR/RUB ₽91,36 +0,46% EUR/USD $1,2 -0,07%
Первые 100 дней Байдена ,  
0 

В Белом доме назвали планы США после ухода из Афганистана

После вывода войск из Афганистана Соединенные Штаты намерены сосредоточить свое внимание на тихоокеанском направлении, передает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

«Серьезные проблемы сейчас возникают в западной части Тихого океана, а Афганистан действительно уделялось непропорционально много времен, фокуса и внимания со стороны руководства», — сказали в Белом доме.

В связи с этим в 16 апреля планируется встреча президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Стороны намерены обсудить вопрос Тайваня, положение мусульман-уйгуров в Китае и политику КНР в отношении Гонконга. Кроме того, будет обсуждаться вопрос противодействия влиянию китайскому Huawei.

НАТО вслед за США выведет войска из Афганистана
Политика
Фото:Daniel Berehulak / Getty Images

14 апреля Байден анонсировал вывод американских войск из Афганистана. Этот процесс должен планируют завершить к 11 сентября этого года — 20-летию организованного Аль-Каидой теракта в Нью-Йорке. Вывод войск начнется 1 мая.

По словам Байдена, это решение было принято после консультаций с официальным Кабулом и другими союзниками США. Отдельно глава государства консультировался с экс-президентом страны Джорджем Бушем младшим, при котором американские войска были введены в Афганистан.

Российский МИД раскритиковал решение США. Там отметили, что вывод войск осложнит мирный процесс в Афганистане. Решение Байдена в МИДе назвали «очевидным нарушением американо-талибского соглашения», которое было заключено в феврале прошлого года в Дохе.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии За ней б/удущее: как россиянка решила оцифровать британский секонд-хенд

По словам самого Байдена, Соединенные Штаты отправили в Афганистан войска, чтобы покончить с лидером Аль-Каиды Усамой бен-Ладеном и чтобы страна перестала быть убежищем террористов. Президент указал, что США не планировали добиваться объединения Афганистана.

Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,33 +0,6% EUR/RUB ₽91,36 +0,46% EUR/USD $1,2 -0,07%
Материалы по теме
СМИ сообщили о планах Британии вывести войска из Афганистана вслед за США
Политика
Талибы отказались от конференций до вывода иностранных сил из Афганистана
Политика
Байден заявил о намерении встретиться с Путиным летом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter