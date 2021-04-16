В Белом доме назвали планы США после ухода из Афганистана

После вывода войск из Афганистана Соединенные Штаты намерены сосредоточить свое внимание на тихоокеанском направлении, передает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

«Серьезные проблемы сейчас возникают в западной части Тихого океана, а Афганистан действительно уделялось непропорционально много времен, фокуса и внимания со стороны руководства», — сказали в Белом доме.

В связи с этим в 16 апреля планируется встреча президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Стороны намерены обсудить вопрос Тайваня, положение мусульман-уйгуров в Китае и политику КНР в отношении Гонконга. Кроме того, будет обсуждаться вопрос противодействия влиянию китайскому Huawei.

14 апреля Байден анонсировал вывод американских войск из Афганистана. Этот процесс должен планируют завершить к 11 сентября этого года — 20-летию организованного Аль-Каидой теракта в Нью-Йорке. Вывод войск начнется 1 мая.