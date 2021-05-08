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Работы по строительству «Северного потока — 2» должны завершиться к концу сентября. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Очень надеюсь, что он будет готов к всеобщим выборам. Для завершения проекта сейчас важна погода. Когда она становится лучше, мы продвигаемся в этом направлении быстрее. Работы ведутся, осталось освоить почти 100 километров», — сказал Нечаев.

Парламентские выборы в Германии назначены на 26 сентября.

В середине января Bloomberg со ссылкой на источники и имеющийся в распоряжении агентства график работ сообщал, что Nord Stream AG 2 планирует закончить строительство газопровода в территориальных водах Дании на последней неделе мая, после чего компания должна до июня закончить укладку труб в территориальных водах Германии.