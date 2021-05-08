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Посол России в ФРГ назвал сроки окончания работ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» GAZP ₽241,7 -0,53% Купить
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Работы по строительству «Северного потока — 2» должны завершиться к концу сентября. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Очень надеюсь, что он будет готов к всеобщим выборам. Для завершения проекта сейчас важна погода. Когда она становится лучше, мы продвигаемся в этом направлении быстрее. Работы ведутся, осталось освоить почти 100 километров», — сказал Нечаев.

Парламентские выборы в Германии назначены на 26 сентября.

Получится ли у Берлина контролировать вентиль «Северного потока-2»
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В середине января Bloomberg со ссылкой на источники и имеющийся в распоряжении агентства график работ сообщал, что Nord Stream AG 2 планирует закончить строительство газопровода в территориальных водах Дании на последней неделе мая, после чего компания должна до июня закончить укладку труб в территориальных водах Германии.

Вице-премьер Александр Новак тогда заявлял о 95-процентной готовности проекта. Позже «Газпром» подтвердил планы завершить трубопрокладку в Дании до конца апреля. Компания указывала, что планирует ввести газопровод в эксплуатацию уже в этом году. К работам в водах Дании трудоукладочное судно «Академик Черский» приступило 27 апреля.

3 мая негосударственная организация Союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland, NABU) подала административный иск в суд Гамбурга. В нем экологи указали на угрозу разрушения морской фауны на недостроенном участке трубопровода в случае возобновления работ. Из-за этого работы были приостановлены. Возобновить их могут в конце мая, сообщило Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ.

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