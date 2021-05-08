Представляющая Россию певица Manizha поменяла текст песни к Евровидению

Манижа Сангин (Manizha) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представляющая Россию на Евровидении певица Manizha поменяла текст песни для выступления на конкурсе. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел YouTube-канал Wiwibloggs.

«Да, мы поменяли его [текст песни]», — сказала певица. Так она ответила на вопрос журналистки, которая заметила, что в новом варианте текста вместо фразы «Ты достаточно сильна, чтобы отпрыгнуть от стены» теперь поется «чтобы проломить стену».

«Я подумала, что нет, мы не отпрыгиваем от стены, мы здесь, чтобы проломить стену. Поэтому я поменяла текст», — пояснила Manizha.

Видео с репетицией Manizha организаторы конкурса опубликовали в своем YouTube-канале.