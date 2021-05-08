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Представляющая Россию певица Manizha поменяла текст песни к Евровидению

Манижа Сангин (Manizha)
Манижа Сангин (Manizha) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представляющая Россию на Евровидении певица Manizha поменяла текст песни для выступления на конкурсе. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел YouTube-канал Wiwibloggs.

«Да, мы поменяли его [текст песни]», — сказала певица. Так она ответила на вопрос журналистки, которая заметила, что в новом варианте текста вместо фразы «Ты достаточно сильна, чтобы отпрыгнуть от стены» теперь поется «чтобы проломить стену».

«Я подумала, что нет, мы не отпрыгиваем от стены, мы здесь, чтобы проломить стену. Поэтому я поменяла текст», — пояснила Manizha.

Видео с репетицией Manizha организаторы конкурса опубликовали в своем YouTube-канале.

Manizha — 29-летняя российская певица таджикского происхождения. Она прославилась благодаря авторским музыкальным видео и каверам, которые выкладывала в Instagram. 8 марта стало известно, что она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Ее выбрали в ходе голосования, который проводил «Первый канал». За Manizha проголосовали 39,7% участников.

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Manizha (Манижа Сангин)

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В конкурсе она будет выступать с песней Russian Woman («Русская женщина»). Ее выступление намечено на 18 мая.

В середине марта АНО «Ветеранские вести» опубликовала открытое письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины». Авторы указали, что в песне Manizha якобы «атрибутируется русским женщинам (русскому народу) заведомо искаженный, уничижительный, эстетически и социально негативный образ». В начале апреля СК начал проверку.

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