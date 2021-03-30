Организаторы «Евровидения» назвали дату выступления певицы Manizha

Манижа Сангин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», выступит в первом полуфинале, он пройдет 18 мая, сообщается на сайте конкурса.

Manizha выйдет на сцену третьей. Кроме исполнительницы из России в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, предстоит выступить исполнителям из Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдавии, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

В финал «Евровидения» выйдут 20 стран, они присоединяться к хозяевам конкурса, Нидерландам, а также странам «большой пятерки»: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Эти страны прошли в финал автоматически, заключительный этап конкурса пройдет 22 мая.