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Организаторы «Евровидения» назвали дату выступления певицы Manizha

Манижа Сангин
Манижа Сангин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», выступит в первом полуфинале, он пройдет 18 мая, сообщается на сайте конкурса.

Manizha выйдет на сцену третьей. Кроме исполнительницы из России в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

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Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, предстоит выступить исполнителям из Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдавии, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

В финал «Евровидения» выйдут 20 стран, они присоединяться к хозяевам конкурса, Нидерландам, а также странам «большой пятерки»: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Эти страны прошли в финал автоматически, заключительный этап конкурса пройдет 22 мая.

О том, что Россию на «Евровидении» будет представлять певица таджикского происхождения Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина), стало известно 8 марта. В ходе отбора «Первого канала» она обошла группы «2Маши» и Therr Maitz.

Сам конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Эта страна завоевала право на проведение конкурса в 2019 году, но в 2020 году «Евровидение» впервые за всю его историю отменили из-за пандемии.

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В этом году конкурс состоится, но пройдет с ограничениями: вариант, который организаторы называют «самым реалистичным», предусматривает выступления артистов в Роттердаме. Заполняемость зала будет ограничена 80% от числа мест, а большая часть журналистов будут работать не из пресс-центра, а удаленно. На всех мероприятиях будет действовать требование социального дистанцирования и других мер безопасности. Те артисты, которые не смогут из-за ограничений приехать в Нидерланды, смогут прислать запись своего выступления.

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