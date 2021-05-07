Политика , 07 мая, 14:06
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Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы параллельно с США
Лукашенко готов назначить досрочные выборы президента в тот же день, когда их назначат в США
Александр Лукашенко
В Белоруссии готовы назначить досрочные выборы президента как только такие выборы назначат в США. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — сказл он.
По словам Лукашенко, в этом случае он готов будет переступить через то, что Белоруссия является независимой и суверенной страной.
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