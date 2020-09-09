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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о сроках говорить пока рано. Об этом он сказал во время интервью российским СМИ, запись которого транслировал RT.

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы», — заявил Лукашенко. Глава государства добавил, что он этого не исключает, однако не может говорить о конкретных сроках.

«Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент», — сообщил президент.

Интервью Лукашенко российским журналистам. Главное
Политика
Александр Лукашенко

Выборы главы государства в Белоруссии проводятся не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента, который избирается на пять лет.

В середине августа Лукашенко заявил, что не объявит о проведении выборов под давлением, потому что это может привести к гибели государства и нации.

Масштабные изменения в Конституцию страны, которые перераспределят полномочия органов власти, Лукашенко анонсировал еще в июне, до президентских выборов. Он заявлял, что это положит начало переменам, которые будут проходить «цивилизованно» и «без слома социального уклада».

На фоне продолжающихся протестов в Белоруссии предложенную Лукашенко конституционную реформу в Москве называли одним из вариантов разрешения ситуации в стране. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, «это и есть та форма», в рамках которой можно наладить диалог с гражданским обществом.

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, выборы, протесты
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