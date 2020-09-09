Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о сроках говорить пока рано. Об этом он сказал во время интервью российским СМИ, запись которого транслировал RT.

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы», — заявил Лукашенко. Глава государства добавил, что он этого не исключает, однако не может говорить о конкретных сроках.

«Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент», — сообщил президент.

Выборы главы государства в Белоруссии проводятся не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента, который избирается на пять лет.