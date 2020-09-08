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Протесты в Белоруссии ,  
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Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

Провести реформу Конституции президент пообещал еще до выборов. Теперь он не исключает, что после этого могут пройти досрочные выборы президента
Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости
Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости

В Белоруссии возможны досрочные президентские выборы после проведения реформы Конституции. Об этом в интервью российским журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передал участвовавший в интервью главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — заявил Лукашенко (Бабаян отметил, что передал цитату «близко к тексту»).

Масштабную реформу Конституции страны, которая перераспределит полномочия органов власти и отдаст часть прав на местный уровень, Лукашенко анонсировал еще до президентских выборов, в июне. Он заявлял, что пересмотр Конституции положит начало переменам, однако проходить они будут «цивилизованно» и «без слома социального уклада».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

На фоне продолжающихся в Белоруссии протестов в Москве называли предложенную Лукашенко конституционную реформу одним из вариантов решения ситуации в стране. «По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко, выборы
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