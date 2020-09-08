Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

Провести реформу Конституции президент пообещал еще до выборов. Теперь он не исключает, что после этого могут пройти досрочные выборы президента

Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости

В Белоруссии возможны досрочные президентские выборы после проведения реформы Конституции. Об этом в интервью российским журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передал участвовавший в интервью главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — заявил Лукашенко (Бабаян отметил, что передал цитату «близко к тексту»).

Масштабную реформу Конституции страны, которая перераспределит полномочия органов власти и отдаст часть прав на местный уровень, Лукашенко анонсировал еще до президентских выборов, в июне. Он заявлял, что пересмотр Конституции положит начало переменам, однако проходить они будут «цивилизованно» и «без слома социального уклада».

На фоне продолжающихся в Белоруссии протестов в Москве называли предложенную Лукашенко конституционную реформу одним из вариантов решения ситуации в стране. «По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.