Минск заявил о подготовленных мерах на случай расширения санкций

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 12:42
На какие должности лучше назначать женщин Pro, 15:47 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 15:41 В Свердловской области арестовали мужа погибшей девушки-блогера Общество, 15:33 Минэнерго прокомментировало изменение порядка биржевых торгов топливом Бизнес, 15:20 Шлеменко победил Сантоса в своем первом поединке за 17 месяцев Спорт, 15:20 Инженеры Tesla усомнились в прогнозе Маска о скором выпуске беспилотника Авто, 14:53 Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы Политика, 14:52 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 14:49 Мазепин занял последнее место в свободной практике Гран-при Испании Спорт, 14:46 В Турции начали отслеживать криптотранзакции на сумму более $1,2 тыс. Крипто, 14:40 Буре заявил об оптимизме после серебра сборной России на юниорском ЧМ Спорт, 14:33 Минск заявил о подготовленных мерах на случай расширения санкций Политика, 14:20 Минэнерго исключило связь площади дома с бесплатным подключением к газу Общество, 14:13 Костюм супергероя: что такое экзоскелет и зачем он нужен Индустрия 4.0, 14:11 
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Минск заявил о подготовленных мерах на случай расширения санкций

Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Власти Белоруссии прорабатывают симметричные и асимметричные ответы на западные санкции против страны. Об этом, как передает TUT.by, рассказал глава МИДа Владимир Макей.

По словам министра, он поручил внешнеполитическому ведомству подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций. «Без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны, и мы подождем дальнейшего развития ситуации», — сказал он.

«Подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Но многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное», — сказал Макей.

Министр отметил, что власти не допустят влияния ответных санкций на экономическое развитие страны и благосостояние простых граждан.

Лукашенко поручил донести до Европы «перспективы» в случае новых санкций
Политика
Александр Лукашенко и Игорь Додон

Ранее о проработке ответных санкций рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы государства, он поручил правительству и спецслужбам довести до Запада «реальные факты и перспективы».

Санкции против Белоруссии были введены в качестве ответа на действия силовиков по отношению к протестующим. Европейский союз в несколько этапов ввел ограничения в отношении ряда высокопоставленных чиновников страны, поддерживающих президента, а также против предприятий и бизнесменов. Минск ввел ответные меры, запретив ряду европейских чиновников въезд в Белоруссию.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg

В конце марта Лукашенко подписал указ «О применении специальных мер», согласно которому власти могут запретить ввоз товаров и импорт услуг из стран, которые приняли ограничения против белорусских граждан или компаний. Запрет уже был введен против продукции Liqui Moly, Škoda Auto и косметики Beiersdorf (бренды Nivea, Eucerin и др.).

Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после объявления результатов президентских выборов в стране. Оппозиция считает, что они сфальсифицированы и победу должна была одержать соперница Лукашенко Светлана Тихановская.

Белоруссия Владимир Макей санкции ответные санкции
Материалы по теме
Лукашенко поручил донести до Европы «перспективы» в случае новых санкций
Политика
Белоруссия оценила влияние санкций США на поставки нефти из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter