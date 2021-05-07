Минск заявил о подготовленных мерах на случай расширения санкций

Владимир Макей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Власти Белоруссии прорабатывают симметричные и асимметричные ответы на западные санкции против страны. Об этом, как передает TUT.by, рассказал глава МИДа Владимир Макей.

По словам министра, он поручил внешнеполитическому ведомству подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций. «Без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны, и мы подождем дальнейшего развития ситуации», — сказал он.

«Подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Но многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное», — сказал Макей.

Министр отметил, что власти не допустят влияния ответных санкций на экономическое развитие страны и благосостояние простых граждан.