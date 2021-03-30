Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О применении специальных мер», сообщается на сайте главы государства. Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов, указали в пресс-службе.

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц», — говорится в сообщении.

Конкретный перечень товаров и услуг и «при необходимости» иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров, говорится в сообщении.

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