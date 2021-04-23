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Протесты в Белоруссии ,  
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Белоруссия запретила ввоз машин Skoda и косметики Nivea

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Правительство Белоруссии запретило ввоз ряда товаров, сообщается на сайте кабмина.

«Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Санкционными стали товары следующих производителей:

  • немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки;
  • чешского производителя автомобилей Škoda Auto;
  • немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и др.).

При выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.

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При этом на ввозимые гражданами товары для личного пользования эти меры распространяться не будут. Под исключение попадут также машины, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза и которые ввезены в одну из стран — членов организации на временной основе.

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Продавцы, у которых остаются нереализованные товары из санкционного списка, должны будут приостановить их продажу и в течение пяти дней провести инвентаризацию. Еще через пять дней экземпляры описи надо подать в налоговую и в течение трех месяцев обеспечить маркировку остатков санкционной продукции. Только после этого можно будет продолжить торговать этими товарами.

Этот санкционный список будет действовать в течение шести месяцев.

Производитель Nivea заявил об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею 16 января. В компании указали, что выступают против всех форм дискриминации и насилия, и если чемпионат пройдет в Белоруссии, то предприятия не будет его финансировать. Затем последовал отказ Skoda и Liqui Moly. 18 января Международная федерация хоккея заявила о переносе проведения чемпионата из Минска.

В августе прошлого года в Белоруссии начались протесты, после того как ЦИК присудил победу на президентских выборах действующему главе государства Александру Лукашенко. Власти страны в ответ начали задерживать протестующих, часть оппозиционеров была арестована. Оппонент Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, покинула страну. Позднее белорусские власти объявили ее в розыск.

ЕС и США ввели санкции в отношении белорусских властей. В санкционном списке оказался и сам Лукашенко. Он заявлял, что выборы прошли легитимно. Москва их результаты признала.

Авторы
Евгений Науменко, Мария Лисицына
Белоруссия санкции товары
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