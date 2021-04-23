Белоруссия запретила ввоз машин Skoda и косметики Nivea
Правительство Белоруссии запретило ввоз ряда товаров, сообщается на сайте кабмина.
«Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Санкционными стали товары следующих производителей:
- немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки;
- чешского производителя автомобилей Škoda Auto;
- немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и др.).
При выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.