Белоруссия запретила ввоз машин Skoda и косметики Nivea

При этом на ввозимые гражданами товары для личного пользования эти меры распространяться не будут. Под исключение попадут также машины, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза и которые ввезены в одну из стран — членов организации на временной основе.

Продавцы, у которых остаются нереализованные товары из санкционного списка, должны будут приостановить их продажу и в течение пяти дней провести инвентаризацию. Еще через пять дней экземпляры описи надо подать в налоговую и в течение трех месяцев обеспечить маркировку остатков санкционной продукции. Только после этого можно будет продолжить торговать этими товарами.

Этот санкционный список будет действовать в течение шести месяцев.

Производитель Nivea заявил об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею 16 января. В компании указали, что выступают против всех форм дискриминации и насилия, и если чемпионат пройдет в Белоруссии, то предприятия не будет его финансировать. Затем последовал отказ Skoda и Liqui Moly. 18 января Международная федерация хоккея заявила о переносе проведения чемпионата из Минска.

В августе прошлого года в Белоруссии начались протесты, после того как ЦИК присудил победу на президентских выборах действующему главе государства Александру Лукашенко. Власти страны в ответ начали задерживать протестующих, часть оппозиционеров была арестована. Оппонент Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, покинула страну. Позднее белорусские власти объявили ее в розыск.

ЕС и США ввели санкции в отношении белорусских властей. В санкционном списке оказался и сам Лукашенко. Он заявлял, что выборы прошли легитимно. Москва их результаты признала.

