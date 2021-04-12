Алиев оценил стоимость взятых в Нагорном Карабахе вооружений Армении

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил стоимость вооружений Армении, уничтоженных или взятых Азербайджаном в качестве трофеев в ходе эскалации в Нагорном Карабахе, в $5 млрд. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Мы уничтожили и взяли в качестве трофея вооружения и техники ВС Армении в ходе боев на $5 млрд», — заявил Алиев.

В понедельник, 12 апреля, Алиев принял участие в открытии парка военных трофеев в Баку. В нем представлены трофеи, взятые у Армении во время осенних боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки, которые идентифицировало как осколки двух ракет «Искандер». Обломки были обнаружены в городе Шуша 15 марта 2021 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве располагают информацией о найденных в Нагорном Карабахе осколках, а комплексы «Искандер» во время конфликта не применялись. Ранее о том, что Армения не использовала российские ракетные комплексы в Карабахе, заявляли в Минобороны России.