Алиев заявил о «большом возвращении» в Нагорный Карабах

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о «большом возвращении» в Нагорный Карабах и начале восстановительных работ после военного конфликта с Арменией в регионе.

«Начинается большое возвращение, все [восстановительные] работы начаты. Уверен, как только мы изгнали врага с наших земель — всего за 44 дня, — мы в кратчайшие сроки восстановим и нашу историческую землю — Карабах», — приводятся его слова на сайте главы государства.

Он отметил, что, несмотря на то что с момента войны прошло два месяца, уже были начаты работы по восстановлению и возвращению исторического облика города Шуша.

Алиев объявил о закладке в регионе фундамента нового международного аэропорта Физули. Планируется, что его взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году. По словам президента, основная цель строительства аэропорта — обеспечить прибытие иностранных гостей в Шушу.

15 января от Шуши до Физули был заложен фундамент новой четырехполосной, а в некоторых местах — шестиполосной автомобильной дороги, добавил он.

Второй международный аэропорт будет построен на территории Кельбаджарского или Лачинского районов, анонсировал Алиев.

Алиев вместе со своей супругой Мехрибан и их дочерью Лейлой 15 января совершил поездку в Шушу. На своей странице в Instagram Мехрибан Алиева опубликовала кадры совместной поездки.

Ранее, 5 января, Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана и Нагорного Карабаха. Одной из главных задач Министерства культуры страны президент назвал восстановление исторических памятников в регионе.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжался с 27 сентября по 9 ноября. После этого стороны заключили мир при посредничестве России. Согласно его условиям, Баку перешла часть территорий, находившихся под контролем Еревана.

