Политика , 05 янв, 16:05
0
Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана
Вид на надпись при въезде в город
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил перешедший под контроль Баку город Шуша (армяне называют его Шуши) культурной столицей страны.
«Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона», — заявил Алиев на прошедшей в формате видеоконференции встречи с вновь назначенным министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.
Материал дополняется