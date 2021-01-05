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Курс доллара на 31 декабря 2020 USD ЦБ: 73,88 (+0,22)

Курс евро на 31 декабря 2020 EUR ЦБ: 90,68 (+0,48)

«Ирония судьбы» снова не помогла в гонке «Первого канала» и «России 1»

Лукашенко назвал коронавирус божьим наказанием

Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана

Семнадцать способов справиться со стрессом

8 подкастов про инвестиции на русском и английском

Депутаты Госдумы оценили идею провести амнистию кредитов россиянам

В Минздраве ответили на слова о непроверенной вакцине «Спутник V»

Stellar подорожал на 30% на фоне сотрудничества с Минцифры Украины

СМИ узнали о включении Шевченко в шорт-лист на пост тренера «Челси»

В Казань через Владимир и Нижний: путешествуем с комфортом

Режиссер Семен Серзин — о «Человеке из Подольска» и девяностых

Беглов заявил о «прерванной цепочке коронавируса» в Петербурге

Реанимация старого шкафа и постеры: 9 простых способов преобразить жилье

Дискотека века: откуда Spotify и Apple Music знают наши музыкальные вкусы