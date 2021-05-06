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Голикова заявила о соблюдении масочного режима не всеми

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

️Не все граждане соблюдают масочный режим, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«Я обратила внимание на контроль за соблюдением масочного режима, потому что мы видим, что не все граждане его соблюдают», — сказала Голикова.

По словам Голиковой, масочный режим действует в 84 из 85 регионов России, исключение составляет Амурская область.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

15 февраля в Амурской области смягчили ограничения из-за COVID: для кафе и ресторанов отменили ограничения по времени работы и заполняемости залов и разрешили работу ночных клубов и караоке. Власти также сняли запрет на проведение спортивных мероприятий, разрешив заполнять трибуны не более чем наполовину. Обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет в регионе отменили.

Обязательный масочный режим на всей территории России действует с октября 2020 года согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой. До этого ношение масок в регионах регламентировалось главами субъектов Российской Федерации.

В Москве масочный режим начал действовать с 12 мая 2020 года, а в Московской области постановление об обязательном ношении масок или респираторов в местах общего пользования было подписано губернатором Андреем Воробьевым 1 мая.

Татьяна Голикова Владимир Путин коронавирус COVID-19
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