Голикова заявила о соблюдении масочного режима не всеми

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

️Не все граждане соблюдают масочный режим, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«Я обратила внимание на контроль за соблюдением масочного режима, потому что мы видим, что не все граждане его соблюдают», — сказала Голикова.

По словам Голиковой, масочный режим действует в 84 из 85 регионов России, исключение составляет Амурская область.

15 февраля в Амурской области смягчили ограничения из-за COVID: для кафе и ресторанов отменили ограничения по времени работы и заполняемости залов и разрешили работу ночных клубов и караоке. Власти также сняли запрет на проведение спортивных мероприятий, разрешив заполнять трибуны не более чем наполовину. Обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет в регионе отменили.