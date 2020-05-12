Пандемия коронавируса , 12 мая, 10:10
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Депздрав Москвы объяснил требование носить одновременно маски и перчатки
Только одновременное ношение защитных масок и перчаток может эффективно защитить от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактным путями. Также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками», — пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников. Он также добавил, что «настоятельно рекомендует» москвичам не пренебрегать этими мерами.
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