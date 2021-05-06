Зеленский отреагировал на русский перевод переговоров словами «они везде»

Встреча Владимира Зеленского и Энтони Блинкена (Фото: president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном отреагировал на русский перевод этих переговоров, который услышала журналистка Би-би-си, фразой «они везде». Трансляцию вел офис украинского президента в Facebook.

Во время их встречи Зеленский обратил внимание, что журналистка Би-би-си

не получала перевод. Тогда он прекратил свое выступление и уточнил у журналистки, слышит ли она его. Она ответила, что у нее русский перевод.

«Русский перевод? Они здесь, они везде», — сказал Зеленский.

В ночь на 6 мая Блинкен прилетел в Киев на встречу с украинским руководством.