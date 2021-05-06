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Конфликт в Донбассе ,  
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Зеленский отреагировал на русский перевод переговоров словами «они везде»

Встреча Владимира Зеленского и Энтони Блинкена
Встреча Владимира Зеленского и Энтони Блинкена (Фото: president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном отреагировал на русский перевод этих переговоров, который услышала журналистка Би-би-си, фразой «они везде». Трансляцию вел офис украинского президента в Facebook.

Во время их встречи Зеленский обратил внимание, что журналистка Би-би-си
не получала перевод. Тогда он прекратил свое выступление и уточнил у журналистки, слышит ли она его. Она ответила, что у нее русский перевод.

«Русский перевод? Они здесь, они везде», — сказал Зеленский.

Блинкен назвал 2 угрозы для Украины, а Зеленский поблагодарил за санкции
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Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

В ночь на 6 мая Блинкен прилетел в Киев на встречу с украинским руководством.

В марте ситуация в Донбассе обострилась. В Белом доме сказали, что Россия сосредоточила у границы наибольшую с 2014 года группировку. В российском Министерстве обороны объясняли передвижение военных учениями на юге страны. Киев и страны Запада расценили это как угрозу Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал действия России «игрой мускулами» под видом учений.

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Учения завершились к 22 апреля, как только, по заявлению Шойгу, цели проверки были достигнуты полностью. После этого войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Полностью они должны вернуться к 1 мая. После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил об ослаблении напряженности на границе.

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