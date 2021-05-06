Глава Госдепа прилетел в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину, сообщает издание «Страна.ua».

Самолет Блинкена приземлился в киевском аэропорту Борисполь около полуночи. По данным издания, кортеж главы Госдепартамента уже покинул аэропорт и направился в столицу.

6 мая Блинкен проведет встречи с украинским руководством. Цель поездки главы Госдепа на Украину — поддержка Киева после скопления российских войск на границе.

Блинкен объявил о визите на Украину в конце апреля. CNN сообщал, что эта поездка в преддверии планирующейся встречи американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным должна продемонстрировать России поддержку Киева Соединенными Штатами.