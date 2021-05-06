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Глава Госдепа прилетел в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину, сообщает издание «Страна.ua».

Самолет Блинкена приземлился в киевском аэропорту Борисполь около полуночи. По данным издания, кортеж главы Госдепартамента уже покинул аэропорт и направился в столицу.

6 мая Блинкен проведет встречи с украинским руководством. Цель поездки главы Госдепа на Украину — поддержка Киева после скопления российских войск на границе.

Блинкен объявил о визите на Украину в конце апреля. CNN сообщал, что эта поездка в преддверии планирующейся встречи американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным должна продемонстрировать России поддержку Киева Соединенными Штатами.

На Украине вместо стены на границе с Россией вырыли противотанковые рвы
Политика
Фото:Fedja Grulovic / Reuters

Россия начала стягивать войска к границе с Украиной и в Крым после обострения обстановки в Донбассе. Вашингтон констатировал, что Россия сосредоточила у границы наибольшую с 2014 года группировку. В российском Министерстве обороны объясняли передвижение военных учениями на юге страны. Однако Украина и ряд стран Запада расценили это как угрозу.

В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал переместить войска обратно после учений. После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил об ослаблении напряженности на границе.

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Госсекретарь США сказал, что Вашингтон «очень-очень внимательно» наблюдает за развитием событий на границе России и Украины.

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