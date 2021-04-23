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Политика ,  
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В ЕС отреагировали на решение Шойгу завершить маневры на юге России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Евросоюзе намерены «пристально наблюдать» за отводом российский войск с южных рубежей после завершения там маневров. Об этом РБК заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Мы приняли к сведению заявление, сделанное вчера министром обороны [Сергеем] Шойгу, о намерениях отвести [российские] войска [с южных рубежей], а также о дальнейших передвижениях российских войск и военной техники вблизи украинской границы», — сказал он. В четверг, 22 апреля, министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении учений на юге России, в том числе и в Крыму. Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

С конца марта Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к западным границам. По сведениям Украины, к южным границам Россия стянула более 100 тыс. солдат, такие же цифры привел верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель. Президент Украины назвал происходящее «игрой мускулами» со стороны России, в США сочли действия Москвы «провокацией». В ЕС неоднократно призывали Россию отвести войска. «Ситуация на украинской границе, связанная с развертыванием российских войск, <...> — это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной», — обращался к России Боррель. В Кремле пояснили, что страна перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению.

В Евросоюзе неоднократно призывали Россию предпринять шаги для деэскалации и снижения напряженности на границах с Украиной, обратил внимание Питер Стано. «Для ЕС важно понимать, как обстоит ситуация «на земле». Мы будем пристально наблюдать за отводом российских войск и военной техники, которые были сконцентрированы у границ Украины и в Крыму», — указал он. Такая масштабная передислокация военных сил, предпринятая без предварительного уведомления и не соответствующая международным обязательствам России, приводит к росту напряжения, а также подрыву и дестабилизации ситуации с безопасностью, посетовали во внешнеполитической службе ЕС. «Мы призываем Россию действовать в рамках своих международных обязательств. В частности, мы призываем Россию соблюдать те принципы и правила ОБСЕ, под которыми она подписалась и которые касаются прозрачности военных перемещений <...>», — сказал Стано, добавив, что Москва должна придерживаться процедур, прописанных в разделе III Венского документа. В Евросоюзе также призвали Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря в районе Крыма.

В ЕС подчеркнули, что реализация минских соглашений остается единственным способом добиться устойчивого мирного решения конфликта на Украине. «Мы продолжаем поддерживать усилия в рамках «нормандского формата», предпринятые для полной реализации минских соглашений», — отметил Стано.

Заявление Шойгу об отводе войск украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал и отметил снижение напряжения на границе. В США указали, что продолжают наблюдать за ситуацией. В НАТО назвали решение Шойгу завершить маневры в Крыму своевременным.

Автор
Евгений Пудовкин Евгений Пудовкин
Евросоюз Россия - ЕС Владимир Зеленский Сергей Шойгу
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