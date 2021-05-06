Лавров заявил о мании у представителей Евросоюза

Сергей Лавров на переговорах с Арой Айвазяном (Фото: МИД РФ)

Представители Евросоюза страдают от мании безнаказанности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Так министр ответил на вопрос, о состоянии дел между сторонами, а также возможном выходе из этой ситуации. «То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно — что Евросоюз считает, что ему все дозволено. Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю думать, что помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией. Имею в виду полную безнаказанность. Мне кажется, этот путь полностью тупиковый», — отметил Лавров.

Глава МИДа добавил, что российские власти продолжат отвечать на «выпады» против страны. «Мы не будет оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо оснований и абсолютно нелегитимно», — сказал министр.

«Манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной. Соединенные Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, так охотно ее подхватил», — добавил Лавров.