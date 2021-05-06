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Политика ,  
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Лавров заявил о мании у представителей Евросоюза

Сергей Лавров на переговорах с Арой Айвазяном
Сергей Лавров на переговорах с Арой Айвазяном (Фото: МИД РФ)

Представители Евросоюза страдают от мании безнаказанности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Так министр ответил на вопрос, о состоянии дел между сторонами, а также возможном выходе из этой ситуации. «То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно — что Евросоюз считает, что ему все дозволено. Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю думать, что помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией. Имею в виду полную безнаказанность. Мне кажется, этот путь полностью тупиковый», — отметил Лавров.

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Глава МИДа добавил, что российские власти продолжат отвечать на «выпады» против страны. «Мы не будет оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо оснований и абсолютно нелегитимно», — сказал министр.

«Манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной. Соединенные Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, так охотно ее подхватил», — добавил Лавров.

30 апреля МИД России опубликовал санкционный список из восьми граждан Евросоюза, которым будет запрещен въезд на территорию России. Введение санкций стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении россиян.

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В начале марта Евросоюз ввел персональные санкции из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Фигурантам списка запрещено въезжать в Евросоюз, а также иметь доступ к его финансовой системе.

22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению ЕС, к нарушению прав человека. 3 мая ЕС вызвал постпреда России, чтобы обсудить введение санкций против чиновников ЕС.

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