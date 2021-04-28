Политика , 28 апр, 11:24
0
Лавров заявил об отсутствии желания у России «устраивать козни» Чехии
Сергей Лавров
У России никогда не было никакого желания «устраивать козни» Чехии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину. <...> Как это можно предположить? Зачем это надо делать? Но маховик запущен», — сказал Лавров.
По его словам, «это настолько шизофреническое» предположение, что подобрать иное слово сложно.
Лавров добавил, что Россия готова восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий.
Материал дополняется