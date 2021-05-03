ЕС вызвал постпреда России после введения санкций против еврочиновников

Владимир Чижов (Фото: Mission of Russia EU / Global Look Press)

Европейский союз вызвал постоянного представителя России Владимира Чижова в связи с введением российских санкций против восьми граждан ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипслужбы ЕС Петера Стано.

«Мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня», — заявил он.

По словам Стано, Евросоюз также вынес вопрос о действиях России, включая санкции, на встречи глав МИД стран G7 в Лондоне, которые пройдут 4 и 5 мая. «Они будут обсуждать, как действовать дальше», — заключил Стано.

Евросоюз в марте ввел персональные санкции из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали глава СК России Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запретили въезд в Евросоюз и доступ к европейской финансовой системе.