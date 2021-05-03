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Война санкций ,  
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ЕС вызвал постпреда России после введения санкций против еврочиновников

Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Mission of Russia EU / Global Look Press)

Европейский союз вызвал постоянного представителя России Владимира Чижова в связи с введением российских санкций против восьми граждан ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипслужбы ЕС Петера Стано.

«Мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня», — заявил он.

По словам Стано, Евросоюз также вынес вопрос о действиях России, включая санкции, на встречи глав МИД стран G7 в Лондоне, которые пройдут 4 и 5 мая. «Они будут обсуждать, как действовать дальше», — заключил Стано.

Боррель назвал «лишенными оснований» санкции России против чиновников ЕС
Политика
Жозеп Боррель

Евросоюз в марте ввел персональные санкции из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали глава СК России Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запретили въезд в Евросоюз и доступ к европейской финансовой системе.

В ответ Россия 30 апреля ввела санкции против председателя Европейского парламента Давида Марии Сассоли, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, заместителя председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осы Скотта, члена французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жака Мэра, председателя Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварса Аболиньша, директора Центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение России ввести санкции против восьми европейцев неприемлемым и лишенным юридических оснований.

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