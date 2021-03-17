Счетная палата указала на «системные недостатки» газификации в России

Счетная палата по итогам проверки газификации в России за 2017–2020 годы выявила «системные недостатки», замедляющие ее темпы. Основной из них — ежегодные убытки «дочки» «Газпрома», вызванные неплатежами за газ на Северном Кавказе

Установка газового котла в загородном доме (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Счетная палата в ходе проверки газификации регионов за 2017–2020 годы выявила «системные недостатки». Об этом говорится в отчете о работе ведомства за 2020 год, с которым ознакомился РБК.

«В результате проведенного контрольного мероприятия установлен ряд системных недостатков, оказывающих негативное влияние на повышение уровня газификации, основным из которых являются ежегодные убытки ООО «Газпром межрегионгаз», — говорится в отчете.

Основной причиной убытков «Газпром межрегионгаза», который входит в группу «Газпром», аудиторы Счетной палаты считают низкий уровень собираемости платежей за газ в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Уровень просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленный газ в 2020 году вырос на 2,4%, почти до 180 млрд руб., сообщала эта компания 12 марта 2021 года. Из них около 100 млрд руб. пришлось как раз на потребителей с Северного Кавказа.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным в августе 2020 года оценивал накопившуюся задолженность у потребителей перед "Газпром межрегионгазом" в 331 млрд руб. Он также указывал на отпуск "бездоговорного газа" (поставки без заключения договоров) "в основном в республике Северного Кавказа". "Все решения, ранее принятые на этот счет, до сих пор не исполнены", - подчеркивал он.