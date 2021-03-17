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Счетная палата указала на «системные недостатки» газификации в России

Счетная палата по итогам проверки газификации в России за 2017–2020 годы выявила «системные недостатки», замедляющие ее темпы. Основной из них — ежегодные убытки «дочки» «Газпрома», вызванные неплатежами за газ на Северном Кавказе
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Установка газового котла в загородном доме
Установка газового котла в загородном доме (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Счетная палата в ходе проверки газификации регионов за 2017–2020 годы выявила «системные недостатки». Об этом говорится в отчете о работе ведомства за 2020 год, с которым ознакомился РБК.

«В результате проведенного контрольного мероприятия установлен ряд системных недостатков, оказывающих негативное влияние на повышение уровня газификации, основным из которых являются ежегодные убытки ООО «Газпром межрегионгаз», — говорится в отчете.

Основной причиной убытков «Газпром межрегионгаза», который входит в группу «Газпром», аудиторы Счетной палаты считают низкий уровень собираемости платежей за газ в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Уровень просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленный газ в 2020 году вырос на 2,4%, почти до 180 млрд руб., сообщала эта компания 12 марта 2021 года. Из них около 100 млрд руб. пришлось как раз на потребителей с Северного Кавказа.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным в августе 2020 года оценивал накопившуюся задолженность у потребителей перед "Газпром межрегионгазом" в 331 млрд руб. Он также указывал на отпуск "бездоговорного газа" (поставки без заключения договоров) "в основном в республике Северного Кавказа". "Все решения, ранее принятые на этот счет, до сих пор не исполнены", - подчеркивал он.

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Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Еще одной проблемой Счетная палата назвала отсутствие единого подхода к определению уровня газификации в России. «Газпром межрегионгаз» рассчитывает этот показатель по собственной методике, которая не соответствует методике, утвержденной приказом Минэнерго. Это приводит «к значительным расхождениям показателей процента газификации субъектов Российской Федерации, рассчитываемых как в большую, так и в меньшую сторону», — указывают аудиторы. На встрече с Путиным Кудрин сказал о "сильном" отставании темпов газификации от ранее намеченных планов. По его словам, за последние три года план газификации выполнен только на 15%.

Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в конце прошлого года говорил, что с 2020 по 2030 год уровень газификации в России должен вырасти с 71,4 до 83,5%. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом в январе 2021 года заявил, что к концу 2025 года в 35 российских регионах будет полностью завершена сетевая газификация, что составит 90,1% от «технически возможной» газификации в стране. А к 2030 году, по его словам, будет на 100% завершена такая газификация. Путин, в свою очередь, отметил, что темпы проведения газа в России «в какой-то момент» снизились, а у населения «очень много» вопросов на этот счет. РБК направил запросы в пресс-службы «Газпром межрегионгаза» и Минэнерго.

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Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства
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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Третий недостаток — несогласованность планов по газификации со стороны «Газпром межрегионгаза» и региональных властей, что в итоге приводит к недозагрузке сетей газоснабжения и газораспределительных станций, указывают аудиторы Счетной палаты. "Здесь нужно серьезно синхронизировать. И в результате проверки совместно с Минэнерго и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия", - говорил Кудрин еще в августе 2020 года.

В новую программу газоснабжения и газификации «Газпрома» на 2021–2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3,6 тыс. населенных пунктов, говорил Миллер на встрече с Путиным. Общий объем инвестиций компании на эти цели составит 526,1 млрд руб. на следующие пять лет, из них 128 млрд руб. будут выделены уже в 2021 году. Финансирование на период 2025–2030 годов пока не определено. Минэнерго в 2020 году подготовило «дорожную карту» по газификации, но она еще не подписана правительством.

Автор
Людмила Подобедова
газификация Счетная палата «Газпром межрегионгаз»
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