США заявили о наблюдении за отводом войск России от границы с Украиной

Энтони Блинкен (Фото: Alex Edelman / CNP / Global Look Press)

Вашингтон следит за тем, что происходит на российско-украинской границе, заявил в интервью CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, «на границе с Украиной было сосредоточено больше [российских] сил, чем когда-либо с 2014 года». «Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить. <...> Мы следим за этим очень-очень внимательно», — отметил госсекретарь.

На этой неделе Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими украинскими политиками. Как отмечал источник канала CNN, его поездка в преддверии планирующейся встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным должна продемонстрировать Москве, что Вашингтон поддерживает Киев.