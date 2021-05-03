США заявили о наблюдении за отводом войск России от границы с Украиной
Вашингтон следит за тем, что происходит на российско-украинской границе, заявил в интервью CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, «на границе с Украиной было сосредоточено больше [российских] сил, чем когда-либо с 2014 года». «Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить. <...> Мы следим за этим очень-очень внимательно», — отметил госсекретарь.
На этой неделе Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими украинскими политиками. Как отмечал источник канала CNN, его поездка в преддверии планирующейся встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным должна продемонстрировать Москве, что Вашингтон поддерживает Киев.
Россия в марте перебросила часть войск к юго-западным границам страны, что стало причиной обострения отношений с Украиной. Киев увидел в этом угрозу собственной безопасности. На этом фоне Украина объявила сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах. Основной целью была названа их подготовка к защите государственной границы, обороне определенных объектов, борьбе с диверсионными группами.
Москва объясняла переброску войск учениями и указывала, что происходящее не несет опасности другим странам. 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о возвращении российских войск в места постоянной дислокации. В конце месяца в Киеве подтвердили, что начали фиксировать частичный отвод войск от своих границ.