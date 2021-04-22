Шойгу поручил вернуть военных в части с юга России до 1 мая

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу поручил до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России. Об этом РБК сообщили в Минобороны.

«До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — приказал Шойгу.

Войска начнут возвращаться с южных рубежей 23 апреля. Как заявил глава Минобороны, «цели внезапной проверки достигнуты полностью». Шойгу добавил, что Вооруженные силы России «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

Утром 22 мая министр обороны прибыл в Крым. В ходе визита Шойгу ознакомился с ходом проведения учений в рамках внезапной проверки боеготовности войск. В учениях приняли участие войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ВДВ, ВВС и ПВО.