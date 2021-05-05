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Протесты в Белоруссии ,  
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Страны G7 призвали Белоруссию провести новые президентские выборы

Страны G7 призвали власти Белоруссии провести «новые, свободные и справедливые» президентские выборы под международным наблюдением и прекратить нарушения прав и свобод человека, говорится в коммюнике глав МИД «Большой семерки».

«Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года», — говорится в сообщении.

«Группа семи» призывает освободить всех заключенных, «положить конец продолжающимся нарушениям прав и свобод человека», а также вести конструктивный диалог со всеми группами общества, в том числе с лидерами оппозиции.

Страны G7 привержены «поддержке демократических устремлений белорусского народа», отмечается в коммюнике.

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Бывший помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович (слева направо)

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, который получил 80,1% голосов. Однако оппозиция не согласилась с переизбранием президента на шестой срок: она считает, что победу одержала Светлана Тихановская (по данным Центризбиркома, за нее проголосовали чуть более 10% избирателей).

Результаты выборов привели к массовым протестам в стране, которые сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. Лукашенко утверждал, что протесты координируются из-за рубежа. Результаты выборов он считает законными.

Белорусский президент называл два обязательных условия для транзита власти: первое — в стране должен быть «мир, порядок, никаких протестных действий», второе — «ни один волос не должен упасть с головы» его сторонников. «Стабилизатором» в переходный период он предлагал сделать Всебелорусское народное собрание.

Лукашенко гарантировал белорусам приход к власти других президентов. При этом он исключал передачу власти своим детям. После того как он оставит пост, «ни один его ребенок» не станет руководить страной, заявлял глава государства.

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