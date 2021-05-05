Страны G7 призвали Белоруссию провести новые президентские выборы
Страны G7 призвали власти Белоруссии провести «новые, свободные и справедливые» президентские выборы под международным наблюдением и прекратить нарушения прав и свобод человека, говорится в коммюнике глав МИД «Большой семерки».
«Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года», — говорится в сообщении.
«Группа семи» призывает освободить всех заключенных, «положить конец продолжающимся нарушениям прав и свобод человека», а также вести конструктивный диалог со всеми группами общества, в том числе с лидерами оппозиции.
Страны G7 привержены «поддержке демократических устремлений белорусского народа», отмечается в коммюнике.