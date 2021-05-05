Страны G7 призвали Белоруссию провести новые президентские выборы

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, который получил 80,1% голосов. Однако оппозиция не согласилась с переизбранием президента на шестой срок: она считает, что победу одержала Светлана Тихановская (по данным Центризбиркома, за нее проголосовали чуть более 10% избирателей).

Результаты выборов привели к массовым протестам в стране, которые сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. Лукашенко утверждал, что протесты координируются из-за рубежа. Результаты выборов он считает законными.

Белорусский президент называл два обязательных условия для транзита власти: первое — в стране должен быть «мир, порядок, никаких протестных действий», второе — «ни один волос не должен упасть с головы» его сторонников. «Стабилизатором» в переходный период он предлагал сделать Всебелорусское народное собрание.

Лукашенко гарантировал белорусам приход к власти других президентов. При этом он исключал передачу власти своим детям. После того как он оставит пост, «ни один его ребенок» не станет руководить страной, заявлял глава государства.