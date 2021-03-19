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Политика ,  
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Лукашенко «гарантировал» белорусам других президентов

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует приход к власти в стране других президентов. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область.

«Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — сказал глава белорусского государства.

Он отметил, что его дети уже не будут президентами, власть будет передаваться исключительно по результатам выборов. При этом он сообщил, что уже нашел двух «достойных кандидатов», среди которых один генерал, а второй губернатор. «Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране», — подытожил президент.

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После прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в Белоруссии прошли протесты. ЦИК объявил о победе Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Протестующие считают, что результаты выборов были фальсифицированы, а победу должна была одержать кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Сначала протесты сопровождались столкновениями с силовиками, которые применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику. Лукашенко неоднократно заявлял, что протестная активность инспирирована из-за рубежа.

Согласно календарю на сайте белорусского ЦИК, следующие президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.


 

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