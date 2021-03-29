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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии пообещали опубликовать списки «предателей»

Совбез Белоруссии планирует опубликовать списки «предателей» — тех, кто «пытается столкнуть белорусов друг с другом». Ранее власти республики обвинили Тихановскую и перешедших на сторону оппозиции силовиков в подготовке терактов
Бывший помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович (слева направо)
Бывший помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович (слева направо) (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

В Белоруссии в скором времени появятся списки «предателей» — людей, которые покинули страну и из-за границы пытаются спровоцировать беспорядки или организовать теракты. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Все эти негодяи у нас переписаны. Скорее всего, в ближайшее время мы эти списки предателей, «руководителей», опубликуем. Чтобы они тоже знали, что мы их знаем. Они же создали «книгу карателей», в которую записали честных патриотов. Почему нам не создать такую же книгу, в которой будут перечислены они — люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть нормальных белорусов друг с другом?» — сказал Вольфович.

Почему белорусской оппозиции не удалось запустить новую волну протестов
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Фото:AP

Ранее Генпрокуратура Белоруссия обвинила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую и представителей BYPOL — организации, которая объединяет выступивших на стороне оппозиции бывших белорусских силовиков, — в подготовке терактов. По версии ведомства, они готовили несколько взрывов и поджогов в Минске и других городах республики. В Генпрокуратуре Белоруссии считают, что оппозиционеры планировали «обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Участники BYPOL собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Белоруссии и случаях применения насилия. В частности, в январе организация опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос бывшего руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замглавы МВД — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить». В МВД Белоруссии запись назвали фейком.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа 2020 года. Они начались после президентских выборов, итоги которых оппозиция сочла сфальсифицированными. Как объявила ЦИК, голосование выиграл Александр Лукашенко, для которого этот президентский срок стал шестым. По данным Центризбиркома, он набрал 80% голосов пришедших на выборы избирателей, его главная соперница Тихановская — 10%.

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Сам Лукашенко назвал выборы состоявшимися и заявил, что фальсификации при результате более 80% невозможны. Он неоднократно утверждал, что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
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