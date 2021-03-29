В Белоруссии пообещали опубликовать списки «предателей»

Совбез Белоруссии планирует опубликовать списки «предателей» — тех, кто «пытается столкнуть белорусов друг с другом». Ранее власти республики обвинили Тихановскую и перешедших на сторону оппозиции силовиков в подготовке терактов

Бывший помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович (слева направо) (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

В Белоруссии в скором времени появятся списки «предателей» — людей, которые покинули страну и из-за границы пытаются спровоцировать беспорядки или организовать теракты. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Все эти негодяи у нас переписаны. Скорее всего, в ближайшее время мы эти списки предателей, «руководителей», опубликуем. Чтобы они тоже знали, что мы их знаем. Они же создали «книгу карателей», в которую записали честных патриотов. Почему нам не создать такую же книгу, в которой будут перечислены они — люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть нормальных белорусов друг с другом?» — сказал Вольфович.

Ранее Генпрокуратура Белоруссия обвинила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую и представителей BYPOL — организации, которая объединяет выступивших на стороне оппозиции бывших белорусских силовиков, — в подготовке терактов. По версии ведомства, они готовили несколько взрывов и поджогов в Минске и других городах республики. В Генпрокуратуре Белоруссии считают, что оппозиционеры планировали «обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Участники BYPOL собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Белоруссии и случаях применения насилия. В частности, в январе организация опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос бывшего руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замглавы МВД — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить». В МВД Белоруссии запись назвали фейком.