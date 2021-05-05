Город , 05 мая, 10:15
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Двух человек задержали после пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве
После пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве задержали двух человек. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет ТАСС.
Накануне следователи завели уголовное дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы.
По их данным, ночью 4 мая в отеле, который находится на 6-й Кожуховской улице в Москве, произошло возгорание. В результате происшествия один мужчина погиб. Всего в отеле в тот момент находились более 300 человек.
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