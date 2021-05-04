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При пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве пострадали дети

Фото: pscmoscow / Facebook
Фото: pscmoscow / Facebook

В результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали семь человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

В ведомстве уточнили, что троим пострадавшим потребовались реанимационные действия. Из них один человек пришел в сознание. Реанимация еще двух пострадавших продолжается.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о 18 пострадавших. Среди них, по данным агентства, восемь детей, которые приехали в столицу на слет кадетов. Источник «РИА Новости» также сообщил о 18 пострадавших, среди которых десять детей.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в гостинице на юге Москвы
Общество

Возгорание произошло в пятиэтажном кирпичном здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», там располагается гостиница «Вечный зов».

По данным МЧС в 04:30 пожар на площади 100 кв.м был ликвидирован. Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. В МЧС сообщили, что в ходе тушения пожара были спасены 305 человек. Ранее спасатели сообщали о гибели на пожаре трех человек, позднее в МЧС опровергли эту информацию. По факту пожара прокуратура начала проверку. Ведомство установит причины и условия инцидента, а также оценит исполнение законодательство о пожарной безопасности и безопасность оказываемых услуг.

Пожар ГУ МЧС гостиница Москва новости
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