При пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве пострадали дети

Фото: pscmoscow / Facebook

В результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали семь человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

В ведомстве уточнили, что троим пострадавшим потребовались реанимационные действия. Из них один человек пришел в сознание. Реанимация еще двух пострадавших продолжается.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о 18 пострадавших. Среди них, по данным агентства, восемь детей, которые приехали в столицу на слет кадетов. Источник «РИА Новости» также сообщил о 18 пострадавших, среди которых десять детей.

Возгорание произошло в пятиэтажном кирпичном здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», там располагается гостиница «Вечный зов».