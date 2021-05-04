Прокуратура начала проверку по факту пожара в гостинице на юге Москвы

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в гостинице на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

«Прокуратура г. Москвы поручила Лефортовской межрайонной прокуратуре проведение проверки в связи с пожаром на юго-востоке столицы», — говорится в сообщении.

Ведомство установит причины и условия инцидента, а также оценит исполнение законодательство о пожарной безопасности и безопасность оказываемых услуг. На место происшествия направлен зампрокурора Юго-Восточного административного округа столицы Михаил Сухарев.

Возгорание произошло в пятиэтажном кирпичном здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», там располагается гостиница «Вечный зов».