СК возбудил дело после пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве

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СК завел уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, ночью 4 мая в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в городе Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого один мужчина погиб.

Пострадавшие, среди которых были дети, были госпитализированы.