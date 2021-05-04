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СК возбудил дело после пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве

Фото: pscmoscow / Facebook
Фото: pscmoscow / Facebook

СК завел уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, ночью 4 мая в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в городе Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого один мужчина погиб.

Пострадавшие, среди которых были дети, были госпитализированы.

При пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве пострадали дети
Общество
Фото:pscmoscow / Facebook

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщали РБК о семи пострадавших. В ведомстве указывали, что трем пострадавшим потребовались реанимационные действия. Из них один человек пришел в сознание. Реанимация еще двух пострадавших продолжалась.

По данным ТАСС, при пожаре пострадали 18 человек. Среди них, по сообщению агентства, было восемь детей, которые приехали в столицу на слет кадетов. Источник «РИА Новости» также сообщил о 18 пострадавших, среди которых десять детей.

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Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте пожара по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26 располагается гостиница «Вечный зов». В настоящее время пожар ликвидирован. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Пожар уголовное дело гостиница Москва СК России
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