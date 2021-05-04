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МЧС опровергло гибель троих человек в пожаре в гостинице на юге Москвы

Трое человек, которые ранее считались погибшими в ходе пожара в гостинице на юге Москвы, выжили, сообщает городское управление МЧС.

«Троим потребовались реанимационные действия. <...> Погибших нет», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что один человек уже пришел в сознание, а остальных двоих медики пытаются реанимировать.

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Ранее ведомство заявляло о гибели троих человек на юге Москвы. По адресу 6-я Кожуховская улица, д. 26, где находится гостиница «Вечный зов», произошло возгорание на первом этаже. Информацию об этом МЧС получило в 03:27 мск.

В здании находились 305 человек. К 04:18 мск пожарные смогли остановить распространение огня, а к 04:30 мск пожар был потушен на площади 100 кв.м.

Для борьбы с возгоранием спасатели задействовали 38 единиц техники и 119 человек личного состава. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что пожару дали второй уровень сложности.

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